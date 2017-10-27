- (ÖZEL)- TEM'DE KAZA... BARİYERLERİ PARÇALADI, EDS DİREĞİNİ YIKTI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii\'nde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Tekstilkent mevkiinde meydana geldi. Günay Akkoca minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalında ilerleri. Minibüs Elektronik Denetleme Sistemis (EDS) direğine de çarptı. Direği de deviren minibüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü minibüstün çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay yerine gelen ekipler devrilen EDS direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Olay yeri

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Ambulanstaki sürücü

-Minibüsten görüntü

-Bariyerlerden görüntü

-Devrilen EDS direği

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

