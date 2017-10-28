- (ÖZEL) SİS FARI HIRSIZLARI KAMERADA

- 20 saniye içinde farları söküp çaldılar

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde iki hırsız park halinde bulunan otomobilin sis farlarını çaldı. 20 saniye içinde gerçekleşen olayı güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Yakuplu Mahallesi\'nde meydana geldi. Enver Akyüz, saat 23.15 sıralarında aracını evinin açık otoparkına park etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 23.52\'de siyah bir otomobille gelen hırsızlardan biri, 20 saniye içinde park halinde bulunan Akyüz\'ün aracının sis farlarını çaldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Sabah kalktığında aracının sis farlarının yerinde olmadığını fark eden Enver Akyüz durumu polise bildirdi. Polis sis farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Farları çalınmış haldeki otomobilin fotoğrafı

(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Hırsızların araçla gelmesi

-Hırsızın sis farlarını sökmesi

-Geldikleri araçla ayrılmaları

