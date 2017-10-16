- (ÖZEL)- KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar, geçtiğimiz cuma akşamı silahlı bir kişi tarafından bacağından vurulmuştu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin işyerinin önünde bir süre beklediği görülüyor. 2 saldırgan bir süre iş yerini gözetliyor. Ardından saldırganlardan biri harekete geçiyor. Kuaföre giren saldırgan dükkan sahibi Mehmet Akar\'a iki el ateş etti. 2 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçıyor. Hastanede tedavi altına alınan Akar\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganların kuaförü gözetlemesi

-İçeri girerek ateş açılması

-Saldırganların kaçması

-Olayın cuma akşamı çekilen görüntüleri

