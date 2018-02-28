- ÖZEL ANAOKULUNDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Tuzla’daki özel bir anaokulunda çocuklar öğretmen tarafından dövüldü

28 Şubat 2018 15:28

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Tuzla’daki özel bir anaokulunda çocuklar öğretmen tarafından dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Özel anaokulunda yaşananları çocuğu da aynı okulda okuyan temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Temizlik görevlisinin çektiği görüntülerde bir öğretmenin çocuklara bağırdığı bir çocuğa ise vurduğu görülüyor.
Görüntüler üzerine veliler önceki gün okul yönetimi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Anaokulunda çekilen görüntüler
-Öğretmenin çocuklara bağırması ve vurması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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