- (ÖZEL) - SİLAHLI SOYGUNCULAR 1 DAKİKADA 35 BİN LİRALIK CEP TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kadıköyde bir iş merkezinin içindeki telefon bayisine giren maskeli ve silahlı hırsızlar, 1 dakikada 35 bin lira değerinde telefon çaldı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Olay, Kadıköy\'de bir telefon bayisinde sabaha karşı meydana geldi. Telefon bayisinin bulunduğu iş hanına bir otomobille gelen maskeli ve silahlı hırsızlar, önce levyelerle iş merkezinin kapısını açıp içeri girdi. Hırsızlar daha sonra hemen girişteki bir telefon bayisinin kapısını açtı.

YOLDAN GEÇEN ARAÇ VE YAYALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Hırsızlar, yaklaşık 1 dakika içinde de 35 bin lira değerinde telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı telefon bayisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülerdi. Görüntülerde, hırsızların yoldan geçen yaya ve araçlara aldırış etmeden rahat hareketleri de dikkat çekti. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların araçla gelmesi

-İş hanına doğru yürümesi

-İş hanın kepengini açması

-İçeri girmeleri

-İçeride telefon bayinin kapısın açması

-Telefonları alarak kaçmaları

-Araca binmeleri

-Bu sırada yaya ve araçların geçmesi

-İşyerinden görüntü

-Açılan kepenk ve alarmdan görüntü

-İş hanından görüntü



