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- (ÖZEL) - POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER BASIN EKSPRES YOLUNU BİRBİRİNE KATTI

* Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı

21 Mart 2018 12:32

* Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı.

* Polis ateş açtı, şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerledi.

* Basın Ekspres yolunda dehşet saçan şüpheliler 7 araca çarptı, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Haber-Kamera:  Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Basın Ekspres yolunda polisten kaçan şüpheliler yolu birbirine kattı. Çaldıkları lüks otomobille kaçan şüpheliler, 7 araca çarptı. Polis şüphelilerin arkasından ateş açtı.  
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi.  İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin \'dur\' ihtarına uymadı. Ankara istikametine  kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri,  \"Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin çarptığı araçlar
-Sürücülerle röportajlar
-Yoldan detaylar
-Şüphelilerin kaçtığı otomobil (beyaz araç)
-Polislerin incelemesi

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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