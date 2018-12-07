  (ÖZEL) - KADIKÖY AÇIKLARINDA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.

Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevkedildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknenin görüntüsü

-Kıyıya geterilmesi

-İçindekiler



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