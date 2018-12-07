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  (ÖZEL) - KADIKÖY AÇIKLARINDA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı

07 Aralık 2018 16:51

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. 
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı. 
Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu.   Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevkedildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Teknenin görüntüsü
-Kıyıya geterilmesi
-İçindekiler


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