Haber: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Fatih Eminönü\'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunan kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayı anlatan Daşdemir, “Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum\" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bankta oturan kişinin çevreden geçenlere aldırmadan uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor. Daşdemir\'in bu kişiyi dakikalarca dövmesine de görüntülerde yer alıyor.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Bankta oturan kişi

-Çevresinden geçenler

-İsmail Daşdemir\'in gelmesi

-Bankta oturan kişiye tokat atması

-Olay sırasında oradan geçen kadın

-Bir kişinin sopa getirmesi

-İsmail Daşdemir\'in bu kişiyi yere yatırıp sopayla dövmesi

-Kavgayı görüp gelen ve olayı öğrenince iki elini başına götüren kişi

-Telefonla polisi araması

-Polisin gelişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Polisin şüpheliyi kişiyi götürmesi

-Genel ve detay görüntüler