 - (ÖZEL) - ESENLER'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI KAVGA : 1 KİŞİ AĞIR YARALI

* Müzikholden çıkarılan grup bir süre sonra geri döndü.

* İşyeri önündeki tartışma sopalı, silahlı kavgaya dönüştü.

* Kavga sırasında iş yeri sahibi tabanca ile karnından vuruldu.

* Müzikhol önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA -

Esenler\'de bir müzikholünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Nine Hatun Mahallesi\'nde bulunan bir müzikholün önünde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir müzikholün içerisinde işletme sahibi Ferhat Öztürk (40) ile 3 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürerken grup dışarı çıkarıldı. Grup bir süre sonra yeniden otomobille müzikholün önüne geldi. Silahlı olduğu belirtilen grup, İşletme sahibi Ferhat Öztürk\'ü dışarı çağırdı. Müzikhol çalışanlarının da dışarıya çıkmasıyla sopalı silahlı kavga çıktı. Müzikholün önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞLETME SAHİSİ KARNINDAN VURULDU

Kavga sırasında sopalar kullanılırken, kavga sırasında Öztürk tabancayla karnından yaraladı. Öztürk\'ün vurulmasının ardından grup aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Olayın ardından müşteriler durumu polis ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırıda yaralanan Öztürk bir otomobille Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri müzikholün önünde ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerde yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Bu sırada polis içeride bulunan müşterilerin ifadesine de başvurdu. Polis güvenlik kameralarından kaçan kişilerin eşkallerini belirlerken, kaçakları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Müzikhol önündeki sopalı silahlı koşuşturma

-Kavga eden kişilerin ellerindeki sopa ve silahlar

-Kaçanlar

-Polisin gelmesi

///////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın yaşadığı yer

-Polis ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar ve sopa

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Müzikholün kapısının yanında kurşun isabeti

-Çevredeki insanlar

-Genel ve Detaylar

