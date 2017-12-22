- (ÖZEL) - BERNA YILMAZ OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

- MEZAR TAŞINI OKŞADI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz\'ın mezarını ziyaret etti. Berna Yılmaz, öğle saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz\'ın kabrinin bulunduğu Kanlıca Mezarlığı\'na geldi.

Elinde, \"Yasin-i Şerif\" bulunan Yılmaz\'ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz\'ın arkadaşları da yer aldı.

Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı, gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz\'ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Berna Yılmaz ile beraberindekilerin mezarlığa gelmesi

-Berna Yılmaz\'ın dua etmesi

-Mezarlığa dokunması

-Ağlaması

-Berna Yılmaz\'ın mezarlıktan ayrılması

-Genel ve detaylar

