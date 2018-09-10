- (ÖZEL) - "SARALLAR" İLE BAĞLANTILI GRUBA OPERASYON : 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

\"Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah\'ın izniyle\"

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin \'Sarallar\' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet müdürlüğünden çıkarılırken, \"Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah\'ın izniyle\" dedi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda lüks cipteki gizli bölmede bir kalaşnikof tüfek bulunması polis kameralarına yansımıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği \'Sarallar\' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla\'da düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Bir şüpheli, emniyetten çıkışı sırasında, \"Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah\'ın izniyle\" dedi. Polis ekiplerinin şebeke lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.\'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



HUMMER CİPTE KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. Polis şüphelilerin İstanbul\'da Şişli ve Beylikdüzü\'nde, Muğla merkez ve Bodrum\'da yasa dışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını ileri sürmüştü. Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirmişti.



Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar



ARŞİV

(Polis Kamerası)

-Cipin görüntüsü

-Cipten çıkan kalaşnikof ve şarjörü

