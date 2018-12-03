- (ÖZEL) - 16 BASAMAK ÇIKMAMAK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

* Yenikapı\'da 16 basamakla çıkılan üst geçit yerine \"uyarı\" tabelalarının bulunduğu caddeden yolun karşısına geçenler kazaya davetiye çıkarıyor.

* Araçların arasından çocuklarıyla yolun karşısına geçenler bile yer alıyor.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) - YENİKAPI\'da çok sayıda kişi hemen yanı başlarındaki üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullanıyor. Trafik güvenliğini ve kendi canlarını tehlikeye atan vatandaşların vurdumduymazlığı ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Yenikapı\'daki trafiğin yoğun olarak aktığı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan üst geçit süs gibi duruyor. Çevredeki vatandaşlar, toplam 16 basamak çıkmamak için cadde üzerinde akan trafikte kazaya davetiye çıkarıyor. Buradan geçenler arasında kucağında çocuğu olan kadın da var yaşlılar da var. Trafik ışığı ve yaya geçidinin olmadığı yoldan geçmek isteyenler, araç geçişlerinin seyreldiği anda hızla koşarak yolun karşısına geçiyor. Orta refüjde “Güvenliğiniz için yaya üst geçidini kullanın\" yazılı tabela olsa da kimsenin umurunda değil.

“MERDİVEN ÇIKMAYA ÜŞENİYORLAR\"

Üst geçidin hemen yakınında 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Muhammed Cengizhan, “Burada çok kaza oldu. En az 3 -4 kişiye araba çarptı. 2 sene önce buradan karşıya geçmek isteyen biri hayatını kaybetti. Buradakiler üst geçidi kullanmıyorlar. Cadde üzerinden geçmek kolaylarına geliyor. Resmen 2 merdiven çıkmaya üşeniyorlar. Burada yaşanan kazalarda yüzde 90 vatandaş suçlu. Adamlar üst geçit yaptılar ama vatandaş halen caddedeki bu yolu kullanıyor. Zaman zaman ben de kullanıyorum alt geçidi\" dedi

\" ELLERİMDE YÜKÜM VARDI\"

Caddeden yolun karşısına geçer herkesin kendine göre bir mazereti var. Onlardan biri, “Buranın yaya geçidi olmadığını biliyorum. Ama ellerimde yüküm vardı. O yüzden üst geçidi kullanamadım. Normalde geçmemek lazım. Ben de yüküm olmasaydı üst geçidi tercih edecektim\" dedi. Bir başka kişi de “Üst geçit yerine burayı kullanmayı tercih ediyorum. Benim bel fıtığım var çıkamıyorum yukarı. Buraya bir yaya geçidi yapılması lazım. Haşim İşcan alt geçidi gibi bir yaya alt geçidi yapılmasını istiyoruz. Bu üst geçit çözüm değil, kaldırsınlar bunu da. Trafikten geçerken bir tedirginlik duymuyorum. Acelem yok nasılsa. Dikkatlice geçiyorum buradan\" ifadelerini kullandı.

“ÜST GEÇİDİN FARKINDA DEĞİLİM\"

Babası ile okuldan dönen ve yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan küçük kızın sözleri ise korsan geçidi kullanan büyüklerinin kulağına küpe olacak cinsten. 10 yaşındaki küçük Ecem, “Altta arabalar var. O yüzden biz buradan geçiyoruz. Burası daha güvenli. Ben arabalardan korkuyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Cadde üzerinden yolun karşısına geçenler

-Kucağında çocuğu ile yolun karşısına geçenler

-Yol üzerindeki uyarı tabelası

-Üst geçitten geçenler

-Ayakkabı boyacısı Muhammed Cengizhan ile röportaj

-Caddedeki yolu kullananlarla röportaj

-Üst geçidi kullanan küçük kızla röportaj

-Muhabir anonsu