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- OTOBÜSE TAKILAN PATENLİ GENÇLERE CEZA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'un yoğun trafiğinde otobüslerin arkasına tutunarak tehlikeli şekilde ilerleyen patenli gençler, polis tarafından yakalandı

30 Ocak 2018 18:07

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'un yoğun trafiğinde otobüslerin arkasına tutunarak tehlikeli şekilde ilerleyen patenli gençler, polis tarafından yakalandı. Patenli gençlere \'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan adli işlem başlatıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenli gençlerle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Barbaros Bulvarı\'nda otobüse takılarak ilerleyen M.G. ile 18 yaşından küçük olduğu belirlenen H.Ö.\'yü yakaladı. Patenli gençlere \'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan adli işlem başlattı. 
Polis ekipleri, M.G ve H.Ö.\'nün patenle yaptığı tehlikeli yolculuğunu fark ederek polis aracından, \'Çocuklar sağda bekleyin, sağda bekleyin. Bekle sağda bırak bekle\' diye anons ederek, otobüsten ayrılan patenci çocukların önüne park etmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı. 

Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Patencilerin otobüse tutunarak ilerlemesi
-Polisin anons etmesi
-Çocukların otobüsten ayrılması
 
 

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