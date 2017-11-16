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  OSMAN TANBURACI'YA SALDIRAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı'ya saldıran sürücünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi

16 Kasım 2017 15:28

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı\'ya saldıran sürücünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, spor yazarı Osman Tanburacı, dün Mecidiyeköy\'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı\'ya yumruk attı.  Aldığı darbe ile Osman Tanburacı\'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı.  Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.\'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu görüntüsü yaşanan kavga
-Cep telefonu görüntüsü Osman Tanburacı ile diğer sürücünün tartışması
-Cep telefonu görüntüsü sürücünün Tanburacı\'ya yumruk atması
-Cep telefonu görüntüsü çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

15.11.2017 - 16.43 Haber Kodu : 171115151


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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