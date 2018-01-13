  (ölen kişilerin fotoğraflarıyla) 3 KAĞIT TOPLAYICISINA MEZAR KONTEYNERİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

- Cenazeler Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK /İstanbul,(DHA)

Beylikdüzü Yakuplu\'da konteynerde çıkan yangında hayatını kaybeden ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı 3 işçinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından konteynerde can veren ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı 3 kağıt toplayıcısının cenazesi, İstanbul Büyükşehir belediyesine ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Cenazelerin, Afganistan uyruklu Muhammed İslam (25), Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Tosif ve 19 yaşındaki Pakistan uyruklu Asad\'a ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından 3 işçiye mezarı olan konteyner görüntülendi. Küle dönen konteynerin içerisinde bulunan elektrikli soba dikkat çekti.



Görüntü dökümü:

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-Cesetlerin çıkarılıp cenaze aracına konulması

-Ölen gençlerin arkadaşlarından görüntü

-Yanan konteynırın içinden görüntü

-Muhabir anonsu

-Fotoğraflar sırasıyla : Asad, Tosif ve Muhammed İslam