- ÖĞRETMENE "CİNSEL İSTİSMAR" GEREKÇESİYLE 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi B.N.K.\'ya (12), 2 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen S.K.\'nın (37) 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da hakkında disiplin soruşturması bulunan 12 yıllık öğretmen S.K.\'nın, \"Atılı suç iftiradan ibarettir. Böyle bir şey yapmadım\" şeklindeki ifadesine iddianamede yer aldı. Olay, mağdur öğrencinin yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 1 Haziran 2015\'te meydana geldi. İddianameye göre; Bağcılar\'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan S.K. ders sırasında kız öğrencisi B.N.K.\'yı masasına çağırdı. Öğretmen S.K. diğer öğrencilere de kitap okuma görevi vererek kitaptan başlarını kaldırmamalarını söyledi. Bu sırada öğretmen S.K. öğrencisi B.N.K.\'ya cinsel istismarda bulundu, diğer öğrenciler kendilerine bakınca da azarladı. Mağdur, olayı aynı zamanda sınıf arkadaşı olan iki kız arkadaşına anlattı. Ancak ailesine anlatmaktan çekindi ve üzüleceklerinden korktu. Durumdan haberdar olan iki kız arkadaş, öğretmenleri S.K.\'nın öğrencisi B.N.K.\'yı yanına çağırdığında gizlice gözlemlemeye başladı ve yaşanan cinsel istismara şahit oldular. Bu tür olaylar öğretim yılı boyunca sıkça tekrarlandı. Mağdur okulu bitirdikten sonra başka bir okula kaydını yaptırdı. B.N.K. bu okulda da kız arkadaşları A. ve Ş.\'ye daha önce yaşadığı cinsel istismar olayını anlattı. Bu sırada mağdur okulda kız arkadaşı Ş. ve diğer arkadaşlarıyla sorun yaşadı ve okulda arkadaşları tarafından dışlandı. Rehber öğretmen Ş.K. da yaptığı araştırmada öğrenci A.\'dan B.N.K.\'nın önceki okulunda öğretmeni tarafından tacize uğradığını bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığını öğrendi. Rehber öğretmen Ş.K. da B.N.K. ile konuştu. Ardından mağdur B.N.K. da yaşadığı cinsel istismarı ailesine de anlattı. Aile de polise giderek şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN: ATILI SUÇ İFTİRADAN İBARETTİR

Güneşli Polis Merkezi Amirliği\'nde ifadesi alınan şüpheli öğretmen S.K.\'nin \"Böyle bir suçu kesinlikle kabul etmiyorum. 2015 yılında hatırlamadığım tarihte okuldan ayrıldım. Böyle bir şey yapmadım. 12 senedir Milli Eğitim Bakanlığı\'nda öğretmen olarak çalışıyorum. Böyle bir şey ile ilk defa karşılaştım. Hakkımda daha önce bu ve benzeri bir suçlama yoktur. Mağdurun neden böyle bir suçlama yaptığını bilmiyorum. Kendisi benim başarılı öğrencilerimdendi. Sınıfın mevcudu 35-40 arasıydı. Böyle bir kalabalık bir ortamda fark edilmeden böyle bir suç işlemek mümkün değildir. Atılı suç iftiradan ibarettir. Amaç ve kastın ne olduğunu bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

MAĞDURUN SUÇ İSNAT ETMESİ İÇİN BİR SEBEP BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, mağdurun, şüpheliye suç isnat etmesi için bir sebep bulunmadığını, doğrudan bir şikayette bulunmadığını taciz olayını anlattığı arkadaşlarıyla aralarının bozulması ve çıkan tartışma sonucu arkadaşlarının beyanlarında olayın açığa çıktığı belirtti. Şüpheli S.K. hakkında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce disiplin soruşturmasının da sürdüğü kaydedilen iddianamede, S.K. \'nın \"Çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

