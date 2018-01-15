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 - NURAY HAFİFTAŞ'IN  SAĞLIK DURUMU

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA Kanser tedavisi devam eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

15 Ocak 2018 17:43

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA
Kanser tedavisi devam eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş\'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik\'teki özel bir hastanede tedavisi devam eden Nuray Hafiftaş\'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz\" denildi.
Onkoloji Uzmanı  Prof. Dr. Hakan Karagöl, Hafiftaş\'ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti.  Karagöl yazılı açıklamada, “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz\" dedi. 

\"KORKULARIM VE ENDİŞELERİMİ YENDİM\" 
Hastane odasında fotoğrafı da paylaşılan Nuray Hafiftaş, durumu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım\" dedi. Nuray Hafiftaş, “İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim\" ifadelerini kullandı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Hafiftaş\'ın hastane odasındaki fotoğrafı

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