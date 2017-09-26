- NAİM SÜLEYMANOĞLU'NA ZİYARETLER

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ESKİ TAKIM ARKADAŞI:  ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Naim Süleymanoğlu'nu Eski Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ziyaret etti

26 Eylül 2017 17:43

ESKİ TAKIM ARKADAŞI:  ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR


Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Naim Süleymanoğlu\'nu Eski Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ziyaret etti.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren Naim Süleymanoğlu\'nu ziyaretinin ardından açıklama yapan Demir \"Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu\'nun rahatsızlığı dolayısıyla buradayız. Kendine şifa diliyorum. Az önce yanında çıktım. Biz şampiyonları ayakta görmeye alışkınız. Yatakta değil. İnşallah tez zamanda aramıza dönecek. Kendisini iyi gördüm. Biran evvel acilen organ nakline ihtiyacı var. Devlet büyüklerimizin de daha iyi imkan sağlarlarsa tez zamanda sağlığına kavuşup aramıza döneceğini düşünüyorum. Çünkü şampiyonlar kolay yetişmiyor\" dedi.  

\"MORALİNİ İYİ GÖRDÜM\"
Demir, \"Bilinci kapalı olduğu için yeni yeni açılıyor. Burada niye olduğumuzu sordu. Kendini ziyaret etmek için geldiğimizi söyledik. Kendisine şampiyonu ayakta kalması gerektiğini yatmanın yakışmadığını söyledim. O da güldü. \'Kimler var dışarıda?\' diye sordu. Bütün millet dua ediyor, herkes burada diye söyledim. Moralini iyi gördüm. O da bizi görünce moral buldu. 96 Olimyatları\'nda beraber şampiyon olmuştuk. Hastaneye geldiğinden daha iyi durumda\" şeklinde konuştu
 
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-Demir\'in açıklamaları
 
 

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