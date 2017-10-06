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- NAİM SÜLEYMANOĞLU'DAN İYİ HABER (1)

* Prof

06 Ekim 2017 20:42

* Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat

\"Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi\" 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı.  Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, \"Şu an çok iyi\" dedi. 
Süleymanoğlu,  bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Yakın bir arkadaşı olan donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu\'na nakledildi. 
Ameliyat sonrası Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat açıklama yaptı. Ekibiyle birlikte  gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiğini belirten Polat,  \"Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi\" diye konuştu.
Polat, \"Kendisi şu an iyi. Bir süre daha yoğun bakımda kalacak\" ifadesini kullandı. \"Bir sorun olacağını zannetmiyorum\" diyen Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, donörün de durumunun iyi olduğunu kaydetti.


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- Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat\'ın açıklamaları

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