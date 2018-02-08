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 - MUTLU VE ÇAPKIN'IN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ  (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanık hakkında mütalaa verildi

08 Şubat 2018 17:24

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
FETÖ\'nün mülkiye yapılanması davasında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanık hakkında mütalaa verildi. 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada 7\'si tutuklu 14 sanık hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı , İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun  ise  “Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan da  7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep eden savcı, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
 
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