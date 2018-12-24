 - MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN AVUKATLARINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



- Müjdat Gezen\'in avukatı Celal Ülgen,

\"Eğer siz Cumhurbaşkanını eleştiriyorsanız bizim savcılarımız tarafından bu Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılanıyor ve hakkınızda soruşturma açılıyor\"

- Metin Akpınar\'ın Avukatı İrem Hekimoğlu,

\" Söylenen sözler demokrasinin tanımı yapılarak söylenmiş sözlerdir. Ülkemizde faşizmin olduğuna dair bir beyanı da olmamıştır. Bütün bunları reddettik\"

Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA

Mahkemeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Sanatçılar Müjdat Gezen ve Avukatı Celal Ülgen ile Metin Akpınar\'ın Avukatı İrem Hekimoğlu, adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Avukatı Celal Ülgen ile birlikte basın açıklaması yapmak için adliyenin önüne gelen Müjdat Gezen, \"Buyur Celalciğim, ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir. Onun için konuşmak istemiyorum\" dedi.

Müjdat Gezen, adli kontrol tedbiri uygulandıktan sonra avukatı ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı\'nın önüne geldi. Gezen kısa bir açıklama yaptı. Ardından Avukatı Celal Ülgen konuştu. Celal Ülgen\'den sora açıklama yapmak için adliyenin önüne gelen Metin Akpınar\'ın Avukatı İrem Hekimoğlu ise müvekkilinin çok yorgun olduğunu ve adliyeden ayrıldığını söyledi.



\'KONUŞURSAM YENİ BİR SUÇ OLUŞTURABİLİR\'

Anadolu Adalet Sarayı\'nın bahçesinde kamera karşısına avukatı Celal Ülgen ile birlikte geçen Müjdat Gezen, \"Buyur Celalciğim, ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir, Onun için konuşmak istemiyorum. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Adil sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun\" ifadelerini kullandı.

Gezen\'in ardından Avukatı Celal Ülgen konuştu. Ülgen, \"Evet değerli arkadaşlar çok önemli. Artık Türkiye\'de sorun haline gelmiş bir yaraya parmak basmanın zamanı geldi ve geçiyor. Türkiye\'de Cumhurbaşkanı\'na hakaret suçundan suçlanan sayısız bilim adamı, sanatçı, gazeteci, yazar var. Eğer siz Cumhurbaşkanını eleştiriyorsanız bizim savcılarımız tarafından bu Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılanıyor ve hakkınızda soruşturma açılıyor. Bunu sorgulamamız gerekir. Yanlı yansız, bağımlı bağımsız medyanın sorgulaması gerekiyor. Çünkü bu durum en çok siyasi iktidara zarar verecek\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET YOK\'

Ülgen, \"Yani siz önünüze her gelen kişinin konuşmasını Cumhurbaşkanı\'na hakaret diye sayarsanız Türkiye\'de iklim değişir kış olur. Bakın rejimin adı değişir bunu açıklıkla söylüyoruz bunu tartışmamız lazım. Bir defa Cumhurbaşkanına hakaret diye bir sözcük yok. Hakaret içerecek bir kavram yok. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanın hedeflendiği söz yok. Buna rağmen bir muhbir alel acele olayı döşeniyor ve Cumhurbaşkanı\'na iletiyor. Ben buna şaşırmıyorum şaşkın olduğum konu bu değil. Bu muhbir ne kadar çabuk Cumhurbaşkanına ulaştı ve bu etkisini doğurdu. Söyleyecek şey bundan ibaret\" diye konuştu.

\'ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMALARINA KARAR VERİLDİ\'

Celal Ülgen, \"Son durum adli kontrol tedbiriyle haftada bir gün imza atmak suretiyle serbest kalmalarına karar verildi. Ancak bizim bu durumu bile kanıksamamız doğru değil bu ülkenin aydınlarının tiyatrocularının, yazarlarının böyle artık karakollara imza vermeye çağırılması da sizlerin basın mensuplarının takdirinde olan bir durumdur. Biz itirazımızı yapacağız\" dedi.

Ülgen, \"Yurtdışına çıkış yasağı oldu mu\" şeklindeki soru üzerine, \"Kesin olarak böyle bir şey yok ama onun da içinde olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

METİN AKPINAR\'IN AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

Ardından Metin Akpınar\'ın Avukatı İrem Hekimoğlu da kameraların karşısına geçti. Hekimoğlu, \"Sabah saatlerinde Metin bey ifadeye çağrıldı. Geldik ifademizi verdik. Akabinde Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Cumhurbaşkanı\'na yapılan hakaret suçlamasıyla kendisinin ifadesini aldılar. Biz tabii ki bütün suçlamaları reddettik. Kendisinin böyle bir niyeti yoktur. Söylenen sözler demokrasinin tanımı yapılarak söylenmiş sözlerdir. Ülkemizde faşizmin olduğuna dair bir beyanı da olmamıştır. Bütün bunları reddettik. Kendisi denetimli kontrolle serbest bırakıldı. Şu anda sağlığı da iyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Sabah 9\'dan beri buradayız\" dedi.

Müvekkili hakkında bir gözaltı kararı olmadığını söyleyen Avukat Hekimoğlu, \"Polis nezaretinde getirilmesi de çok doğru bir karar değil bence. Ama polis arkadaşlar da baya naziklermiş. Sıkıntısız bir şekilde geldik ifademizi verdik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Müjdat Gezen\'in konuşması

Avukat Celal Ülgen\'in konuşması

Avukat İrem Hekimoğlu\'nun konuşması

Müjdat Gezen\'in adliyeden ayrılması

Adliyeden detay görüntü







