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- MİT TIR'LARI DAVASINDA SAVCIDAN 15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör ö

20 Aralık 2017 15:17

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini talep etti. 
Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

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