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 - MİNİBÜSLERİN YOLCU KAPMA YARIŞI KAZAYLA SONUÇLANDI

  * O anları bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi

24 Eylül 2017 15:30

 

* O anları bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kaza anı ve minibüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kağıthane\'de akşam saatlerinde iki yolcu minibüsü, yolcu kapma yarışına girdi. Birbirini geçerek ilerleyen minibüs sürücüleri yol boyuncu birbirlerine hakaretler de yağdırdı. O anlarda minibüslerden birindeki yolcular koltuk kenarlarındaki demirlere sıkı sıkı tuturak \"aksiyon filmine dönüştü\" yorumunda bulundu. 
Bir süre devam eden yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası araçlarında hasar oluşan minibüs sürücüleri yol ortasında bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından birşey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar da minibüste  bir yolcu tarafından görüntülenip  \"insan hayatı bu kadar mı ucuz\" denilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Minibüslerin yarışması
-Kaza anı
-Yolcuların paniği
-Sürücülerin tartışması
-Yollarına devam etmeleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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