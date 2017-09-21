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- METROBÜSLERDE OTURARAK YOLCULUK, İLK DURAKTAN SIRAYA GİRMEYLE BAŞLIYOR 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken metrobüslerde genellikle sıkışık yolculuk yapanlara oranla ilk duraktan araçlara binenler, kendi  oluşturdukları sıraya girerek koltuğa oturuyor, çoğu zaman uyuya

21 Eylül 2017 13:44

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken metrobüslerde genellikle sıkışık yolculuk yapanlara oranla ilk duraktan araçlara binenler, kendi  oluşturdukları sıraya girerek koltuğa oturuyor, çoğu zaman uyuyarak yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Avrupa yakasında Beylikdüzü, Anadolu yakasında ise Söğütlüçeçme istasyonları arasında yolcu yoğunluğuna göre kısa aralıklarla  araç hareket etmesine rağmen günde ortalama 800 bin kişinin taşındığı metrobüslerde oturarak yolculuk yapanlar kendilerini şanslı hissediyor. Günün ilk ışıklarında metrobüsün ana istasyonlardan Avcılar ile Söğütlüçeşme arasındaki 42 kilometre uzunluğundaki 33 duraklık 1 saati aşkın yolculuğu ayakta geçirmek istemeyenler garajdan çıkarak durağa gelen araçların yolcu almaya yanaştığı 2 noktada araçların kapılarının bulunduğu noktalarda tek sıralı kuyruklar oluşturuyor. Metrobüse koltukların doluncaya kadar binen, daha sonra ayakta yolculuk yapmak isteyenlere yol veren yolcular, arkadan gelecek aracı beklemeye başlıyor. ?

Avcılar\'ın yanı sıra araçların ilk hareket noktası Beylikdüzü ve Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme\'den oturarak yolculuk etmek isteyenler, kuyruklarda sıra tartışmaları yaşandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir çözüm bulmasını istiyor. Metrobüse ilk istasyonların dışında kuyruk uygulanamazken bu duraklarda özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu fazlalığı nedeniyle sabah ve akşam binmek bile zaman zaman imkansız hale geliyor.

Gün doğmadan yollara düşerek Avcılar Merkez Üniversite İstasyonu\'na ulaşan ve Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu\'ya oturarak yolculuk yapmak için kuyruğa giren, birkaç metrobüsün geçmesinden sonra koltuğa oturabilen yolcular bu avantajı kullanmaya çalıştıklarını söyledi.


Görüntü Dökümü:
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-Avcılar Üniversite Kampusu\'nde yolcuların kuyruğu
-Yolcularla röportaj
-Metrobüs istasyonundaki bankta uyuyan bir kişi
 

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