T24 LogoT24 Logo
Gündem

- METROBÜS DURAKLARINDA İZDİHAM

İstanbul DHA Metrobüsün Cevizlibağ'da bir kadına çarpması nedeniyle bir süre seferlerin durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

11 Ekim 2017 12:25

İstanbul DHA
Metrobüsün Cevizlibağ\'da bir kadına çarpması nedeniyle bir süre seferlerin durdu, duraklarda yoğunluk oluştu.
Saat 08.00 sıralarında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadına müdahale için sağlık ekibi beklenirken metrobüs seferleri bir süre durdu. Metrobüs seferindeki aksama nedeniyle metrobüs yolunda trafik oluştu. Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB\'ye bildirdiler.  Özellikle Zincirlikuyu durağında oluşan yoğunluk duraktakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bir süre sonra metrobüs seferlerinin başlamasıyla yoğunluk azaldı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Duraklardaki yoğunluk
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Metrobüsün CevizlibağSaatAvcılarCevizlbağYaralananMetrobüsVatandaşlarZincirlikuyuBirGörüntü Dökümü Duraklardaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24