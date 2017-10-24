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- METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizde fırtına uyarısı yaptı

24 Ekim 2017 17:56

İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizde fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, \"Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz\'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. 
Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.
 

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