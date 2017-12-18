T24 LogoT24 Logo
Gündem

- MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

18 Aralık 2017 16:55

 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.  Önceki gün evinde ölü bulunan Yılmaz için öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller de katıldı.
Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Camiden detay
-Saf tutanlar
-Cenaze namazından görüntüler
-Tabutun götürülmesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIGüven USTAHarun UYANIKDHA Eski Başbakanlardan Mesut YılmazMehmet Yavuz YılmazMarmaraFakültesi Tatbikat CamiiYılmazTörene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24