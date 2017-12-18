- MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Önceki gün evinde ölü bulunan Yılmaz için öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller de katıldı.

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden detay

-Saf tutanlar

-Cenaze namazından görüntüler

-Tabutun götürülmesi

-Detaylar