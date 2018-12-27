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- MEHMET AKİF ERSOY ÖLÜMÜNÜN 82'İNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)  İSTİKLAL  Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı

27 Aralık 2018 14:43


Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)  İSTİKLAL  Marşı\'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82\'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı\'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve çevre okullardan birçok öğrenci katıldı. Törenin ardından  Mehmet Akif Ersoy\'un mezarına karanfiller bırakıldı. Törene gelen öğrenciler kabrine karanfil koyarak İstiklal Marşını okudu.


 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Protokolden görüntü
-Kuran-ı Kerim ve dualar okunması
-Usta Şairin kabrine karanfil konulması
-Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması
-Genel ve detaylar
 

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