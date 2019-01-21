- MARMARAY'DA AYRILIK ÇEŞMESİ İSTASYONU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Haber -Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar\'a götürülüyor.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul\'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ücretsiz sefer yapan otobüsler

-Otobüslere binen yolcular

-Görevlinin vatandaşlara anonsu

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay



