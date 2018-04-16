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  MALTEPE'DE YANGIN: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera :Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de bir binadan çıkan yangın paniğe neden oldu

16 Nisan 2018 16:58

Haber-Kamera :Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe\'de bir binadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan biri engelli 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti
Yangın saat 12.30 sıralarında Çınar mahallesi Kadir Has Caddesi\'ndeki 4 katlı binanın 2 katında çıktı. Daireden yükselen dumanları görenler  durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binadakiler kendilerini dışarı atarken dairede mahsur kalan 1 engelli 2 kişi kurtarmak için ekipleri seferber oldu. Kısa sürede olay yerine ekipler, daireye girerek içeride mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Daireden yükselen duman
-Üst kattaki vatandaşların görüntüsü
-Ağızlarını bezle kapatmaları
-Binadan  çıkmaları
-İtfaiyenin müdahalesi
-Mahsur kalanları dışları çıkarılması
-Engelli vatandaşın görüntüsü
-Dumandan etkilen bir kişinin ambulansa binmesi
-Çevredeki vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 

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