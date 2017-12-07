- MALTEPE'DE POLİSE SALDIRANLARA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

- Yakalanan 4 kişi suç makinesi çıktı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Maltepe\'de 1 Aralık\'ta meydana gelen silahlı kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polislere, taşla saldıran kişiler hakkında \'Polise mukavemet\' ve \'Görevi yaptırmamak için direnme\' suçlarını işledikleri gerekçesiyle çalışma başlatıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydınevler Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda tabanca, döner bıçağı ve 10 mermi ele geçirdi.



POLİSE SALDIRANLARIN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan 4 şüpheli Maltepe Asayiş Büro Amirliğine getirilerek detaylı sorgulamaları yapıldı. Şüphelilerden C.Ö.\'nün \'Asker kaçağı\' olarak arandığı ayrıca \'Mala zarar verme\', \'Görevi yaptırmamak için direnme\' ve \'Açıktan hırsızlık\' suçlarından da kaydının bulunduğu, G.K.\'nin ise cezaevi firarisi olduğu ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ö.G.\'nin ise \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan aranması, G.Ç.\'nin de \'Görevi yaptırmamak için direnme\' suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

4 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat ekiplerinin adreslere girmesi

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Olay günü çekilen görüntüler





