- LİSELİ HELİN'İ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI; "ATEŞ ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM"



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te pompalı tüfekle ateş ederek bir kız öğrencinin ölümüne, iki erkek öğrencinin de yaralanmasına neden olan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Mustafa Yetgin\'in, mahkemedeki sorgusunda, \"Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

SAVCIDA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Pendik\'te Güzelyalı tren istasyonunda pompalı tüfekle ateş ederek 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken\'in ölümüne, 17 yaşındaki Celal Y. ve 18 yaşındaki Deniz M.\'nin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi.

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Yetgin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

\'HELİN PALANDÖKEN VE YANINDAKİLERE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM\'

Yetgin\'in nöbetçi mahkemedeki sorgusunda, \"Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, şüphelinin, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Zanlının adliyeye sevki

