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- LİSEDE BIÇAKLI KAVGA : 1 ÖĞRENCİ YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) , Bahçelievler'de lise öğrencisi okulda sınıf arkadaşını bıçakladı Olay sabah saatlerinde Bahçelievler de bulunan meslek lisesinde meydana geldi

11 Nisan 2018 14:13

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) ,
Bahçelievler\'de lise öğrencisi okulda sınıf arkadaşını bıçakladı
Olay sabah saatlerinde Bahçelievler de bulunan meslek lisesinde meydana geldi. İddiaya göre okulun içinde iki öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. B.D isimli öğrenci aldığı bıçak darbesiyle karın bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi okulun yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Arkadaşını bıçakladığı belirtilen öğrenci de teşhis için hastaneye götürüldü. Yaralanan öğrenci bıçaklayan arkadaşını teşhis etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Görüntü Dökümü
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Hastaneden görüntü
Ambulans ve polis araçlarından görüntü
Şüpheli öğrenciden görüntü
Okuldan genel görüntü
 
 

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