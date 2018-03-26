 - LEVENT'TE KAFEDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Beşiktaş Levent\'te bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü. Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Yaralıların götürülmesi

