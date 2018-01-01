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- KURTULUŞ'TA YENİ YIL GELENEĞİ BOZULMADI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA 2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biride Şişli, Kurtuluş’ta yaşandı

01 Ocak 2018 03:19

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biride Şişli, Kurtuluş’ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yılda bozulmadığı görüldü.
Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin pencerelerine çıkan Kurtuluş Mahallesi sakinleri ellerine aldıkları tencere, kepçe ve tavaları birbirlerine vurarak geri sayıma başladı. Kurtuluşlular saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise camlardan şişe,bardak ve tabak fırlatarak 2018’e girdiler.

Görüntü Dökümü:
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-Pencerelerde bekleyenler
-Tencereleri birbirine vurmaları
-Sokak atılanlar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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