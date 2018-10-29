T24 LogoT24 Logo
Gündem

  KÜÇÜK ÇOCUKLARIN MOTOSİKLETLE OYUNU FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

- O anlar güvenlik kamerasında İstanbul DHA Sultangazi'de bir kebapçının kuryesi motosikletin anahtarını üzerinde bırakınca meraklı 2 çocuk motosikleti çalıştırdı

29 Ekim 2018 13:55

- O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul DHA
Sultangazi\'de bir kebapçının kuryesi motosikletin anahtarını üzerinde bırakınca meraklı 2 çocuk motosikleti çalıştırdı. Hareket eden motosikletteki çocuk 1 metreden aşağı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Gazi Mahallesi\'nde meydana gelen olayda siparişten dönen kurye anahtarı üzerinde bıraktı. 2 çocuk motosikletin yanına gelerek incelemeye başladı. Çocuklardan biri motosiklete bindi. Diğer çocuk ise gaz vermeye başladı. Bu sırada motosikletteki çocuk anahtarı çevirince motosiklet hareket etti. Önündeki dubaya  çarpan motosiklet devrildi. Çocuk ise bir metreden aşağı düştü.Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Görüntü Dökümü:
-------------
-Motosikletten görüntü
-Çocukların gelişi
-Motosikletle oynaması
-Çalıştırmaları
-Devrilmesi
-Çocuğun düşmesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SultangaziHareketGazi MahallesiDiğerBuKüçükDökümü Motosikletten
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24