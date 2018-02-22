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  KÖMÜRLÜKTE EL BOMBASI BULDU 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bir kadın evinin kömürlüğünde el bombası buldu

22 Şubat 2018 14:40

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu\'nda bir kadın evinin kömürlüğünde el bombası buldu. 
Piyalepaşa Mahallesi Mektep sokaktaki binada yaşanan olayda soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü. Bombayı bulan  kadın \"Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim\" diye konuştu. Kadın ifadesi için polis merkezine götürülürken soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekipleri
-Polisin çalışmaları
-Kadın ile röportaj
-Polisin elindeki delil torbası
-Kadının zırhlı araca alınması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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