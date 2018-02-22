  KAZA YAPTI AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Basın Ekspres yolu girişinde kumaş yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri burnu bile kanamayan ve kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkan sürücü yaklaşık 2,5 ton kumaşında taşınmasına yardımcı oldu.

Kaza öğle saatlerinde Basın Ekspres Atatürk Havalimanı yönünde meydana geldi. Emrullah Çelik\'in kullandığı 34 DV 671 kumaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, araç içinden de kendi imkanlarıyla çıktı.

Kamyonetin zarar görmemesi için yükünü boşlatmak isteyen sürücü Emrullah Çelik , kamyonetin kasasına girerek yaklaşık 2,5 ton kumaşı başka bir kamyonete yüklenmesine yardımcı oldu. Kumaşların yüklenmesiyle yükü hafifleyen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Kamyonetten görüntü

sürücünün kumaşları taşıması

Sürücü ile röportaj

Kamyonetin kaldırılması

Trafikten görüntü

Diğer detaylar

