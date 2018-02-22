T24 LogoT24 Logo
Gündem

  KAZA YAPTI AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)  Basın Ekspres yolu girişinde kumaş yüklü kamyonet devrildi

22 Şubat 2018 18:27

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA) 
Basın Ekspres yolu girişinde kumaş yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri burnu bile kanamayan ve kendi imkanlarıyla kamyonetten  çıkan sürücü yaklaşık 2,5 ton kumaşında taşınmasına yardımcı oldu. 
Kaza öğle saatlerinde Basın Ekspres Atatürk Havalimanı yönünde meydana geldi.  Emrullah Çelik\'in kullandığı 34 DV 671  kumaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Sürücünün  şans eseri burnu bile kanamazken, araç içinden de kendi  imkanlarıyla çıktı. 
Kamyonetin zarar görmemesi için yükünü boşlatmak isteyen sürücü Emrullah Çelik , kamyonetin kasasına girerek yaklaşık 2,5 ton kumaşı başka bir kamyonete yüklenmesine yardımcı oldu.  Kumaşların yüklenmesiyle yükü hafifleyen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu girişinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Görüntü Dökümü:
--------------
Kamyonetten görüntü
sürücünün kumaşları taşıması
Sürücü ile röportaj 
Kamyonetin kaldırılması
Trafikten görüntü
Diğer detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber KameraAlper KORKMAZDHA  Basın EkspresBasın Ekspres Atatürk HavalimanıDVSürücününEmrullahKazaBasın EkspresDökümü Kamyonetten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24