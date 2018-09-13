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- (kadının fotoğrafıyla geniş haber) BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇTAKİ KADINA SİLAHLI SALDIRI

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

13 Eylül 2018 19:41

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ İstanbul DHA
Beylikdüzü\'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan, sürücü Aslı Ç. (35)\'yi hedef aldı. Aslı Ç.\'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birçoğunun vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.\'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Yaralı kadın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit etti. İnşaat işleriyle uğraşan Aslı Ç.\'yi ortağı Erkan E. vurduğu belirtildi. Erkan E. ile Aslı Ç. arasında alacak verecek meselesi olduğu kaydedildi.
Polis kaçan saldırganı arıyor

Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-SALDIRI ANI

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-Olay sonrası kadına ilk müdahale anları
-Olay yeri 
-Polis ekipleri
-Aracın görüntüsü
-Polisin çalışması
-Kadının fotoğrafı

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