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 - KADIKÖY'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI : 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de özel halk otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

08 Şubat 2018 17:17

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kadıköy\'de özel halk otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza,  Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Velibey Sokak\'ta meydana geldi. Kemal Akbaş yönetimindeki özel halk otobüsü Kadıköy istikametinde seyrettiği sırada Kartal istikametine ilerleyen Baki Uzun idaresindeki taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan Nuri Sey (71) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sey\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğuı yaşandı.
 
Görüntü Dökümü
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-Otobüsün görüntüsü
-Taksinin görüntü
-Yaralının görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin  yaralıya ilk müdahalesi
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Otobüs sürücüsü ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 

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