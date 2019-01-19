 -  JANDARMADAN SAHTE PARA VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

istanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'nın düzenlediği iki operasyonla, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Fatih\'te bir adreste faaliyet gösterdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, aynı apartmanda farklı dairelerde oturan şüphelileri takibe başladı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyon düzenlenen evlerin birinin mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş halde 9 bin 265 adet sahte 100 TL’lik ve 2 bin 492 adet sahte 50 TL’lik ele geçirildi. İkinci evde ise narkotik dedektör köpeği \"Vadi\"nin de katıldığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, yüklü miktarda metamfetamin adı verilen uyuşturucu bulundu.

Şüpheli Y.T. tutuklanırken bağlantılı olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

