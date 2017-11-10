- İSTİNAF MAHKEMESİ ENİS BERBEROĞLU İÇİN DURUŞMA GÜNÜ VERDİ



Haber : Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, MİT TIR\'ları davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için 1 Aralık 2017 tarihine duruşma günü verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bozma kararından sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edilen Enis Berberoğlu dosyasını esasa kaydederek duruşma günü verdi. 2. Ceza Dairesi tarafından bugün düzenlenen tensip zaptında Enis Berberoğlu hakkında açılan davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 3. Ceza Dairesi\'ne yapılacak itiraz yolu açık olmak üzere Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tensip zaptında duruşmanın 1 Aralık 2017 tarihinde saat 10.00\'da yapılmasına, duruşma gününün sanık Berberoğlu ve vekili ile katılanlar MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatlarına tebliğ edilmesine karar verildi.

Tensip zaptında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yazı yazılarak Aydınlık Gazetesi\'nde 21 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan görüntülere ilişkin soruşturma dosyasının onaylı bir örneğinin gönderilmesi de istendi.

NE OLMUŞTU ?

MİT TIR\'ları davasında yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, \"Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu\'nun avukatları bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Davanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerinden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını bozarak, dosyayı bu mahkemeye geri göndermişti. Kararının yasal olduğunu savunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı 2. Ceza Dairesi\'ne iade etmişti.



