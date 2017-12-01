- İSTİKLAL CADDESİ'NDE SON DURUM

- ÇALIŞMALARIN YÜZDE 90\'I BİTTİ... YENİ YILA YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE GİRECEK

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

İstiklal Caddesi\'nde yapımı devam eden altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesi ile tramvay raylarının yenilenmesi çalışmalarının yüzde 90\'ı tamamlandı. Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilen caddenin yeni yıla hazır hale geleceği öğrenildi. Çalışmalarla ilgili olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise \"Bir ay daha inşallah, Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz birşey ortaya çıkacak\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce yapımı gerçekleştirilen \'İstiklal Caddesi Altyapı, Üstyapı ve Çevre Düzenlemesi ile Nostaljik Tramvay Raylarının Yenilenmesi\' çalışmaları hızla devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır sorunlar yaşanan noktasal alanlarda kazılar yapılarak caddenin tüm altyapısı yenilendi.

25 bin 500 metrekare granit taş kaplanacağı açıklanan caddeye toplam bin 913 metre atıksu, 2 bin 334 metre ise yağmur suyu hattı döşendi.

NOSTALJİK TRAMVAY HATTI

Ayrıca, 27 yıldır aralıksız hizmet veren İstiklal Caddesi\'nin simgesi 2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının da eski hatlarının sökülerek yeni rayların döşenme işlemi de sürüyor. Tamamlandığında tramvayın enerji kabloları ve cadde aydınlatması ile yeni görüntüsüne kavuşacak.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal Caddesi\'ndeki çalışmalar

-İşçilerden görüntüler

-Caddede kazılan bölümler

-Tramvay yolundaki çalışmalar

-İş makinaları

-Galatasaray Meydanı\'ndaki çalışmalar

-Caddede yürüyenler

-Demircan\'ın açıklamaları önceki bültende geçildi.