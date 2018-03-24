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 -İSTANBUL'DAKİ PKK OPERASYONU: 6 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı

24 Mart 2018 17:25

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'da nevruz öncesi terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6\'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri,  nevruz  öncesi terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda 2\'si 18 yaşından küçük toplam 11 kişiyi gözalttına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 6\'sı çıkartıldıkları mahkemede \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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