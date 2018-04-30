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-İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

- Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

30 Nisan 2018 14:07

- Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 bin 567 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikke, 251 adet mühür, haç, kandil gibi çeşitli objeler ile 4 define arama dedektörü ele geçirdi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Sancaktepe ve Fatih\'te 3 adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında Ö.O.Y, Y.M ve M.S.D\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 467 bronz ve gümüş sikke, 6\'sı İslami dönemlere ait bronz tabak, mühür, haç, kandil gibi toplam 251 parça arkeolojik obje, 4 tane define arama dedektörü ele geçirildi. 
 
ŞİLE, AĞVA VE SİLİVRİ\'DEKİ KAÇAK KAZILARDAN ÇIKMIŞ
Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikkelerin Şile, Ağva ve Silivri\'de yapılan kaçak kazılarda bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
OPERASYON POLİS KAMERASINDA 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve tarihi eserleri ele geçirmeleri kameralara yansıdı. 
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin adreslere girmesi 
-Ekiplerin arama yapması 
-Ele geçirilen tarihi eserler 
 
(Aktüel)
-Sergiden görüntü
-Tarihi sikkelerden görüntü
-Objelerden görüntü
-Genel ve detaylar
 

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