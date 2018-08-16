- İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 16 GÖZALTI 



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde bulunan restoran, kafe ve eğlence mekanları sahiplerine zorla senet imzalattıkları ve bazı işletmeleri haraca bağladığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 1\'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde bulunan restoran, kafe ve eğlence mekanları sahiplerine zorla senet imzalatarak, bazı işletmeleri ise haraca bağlandığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takiple tespit ettiği 1\'i kadın 16 şüpheliyi bir süre takip etti. Ekipler, 16 şüphelinin haraç, yağma, yaralama, zorla senet imzalatma gibi çeşitli olaylara karıştıklarını belirleyerek operasyon kararı aldı.



SUÇ ÖRGÜTÜNÜ CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR

Metris cezaevinde 1997 yılında 5 kişinin öldürüldüğü olaylarda Nuriş grubuyla birlikte yargılanarak tutuklanıp bir süre önce serbest kalan ve 3 yıl önce başka bir suçtan yakalanarak şuan cezaevine bulunan \'God Orhan\' olarak bilinen Orhan K.\'nın liderliğini yaptığı kaydedilen şüphelileri yakalamak için 13 Ağustos\'ta çeşitli adreslerde operasyon düzenlendi.



16 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında Orhan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 1\'i kadın 16 kişi İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin cezaevinde bulunan Orhan K.\'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlendi Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1\'i kadın 16 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

