- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah 05.00 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve buralara çok sayıda kişiyi gönderdiği belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Evlerdeki arama

-Şüphelilerin görüntüsü

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