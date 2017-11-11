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- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

11 Kasım 2017 13:55

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah 05.00 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve buralara çok sayıda kişiyi gönderdiği belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
-Evlerdeki arama
-Şüphelilerin görüntüsü

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