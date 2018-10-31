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  İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN KALKAN İLK UÇAĞIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

- Alkış sesleri yükseldi   Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle başladı

31 Ekim 2018 15:21

- Alkış sesleri yükseldi

 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı\'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle başladı. İlk sefer, THY\'nin Boeing 777 tipi uçağıyla saat 11.30\'da gerçekleşti.

İlk uçuş için bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı\'na geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti. İlk uçak saat 11.30\'da Ankara\'ya havalandı.

 

UÇAĞIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

İlk kalkan uçakta basın mensupları da yer aldı. Uçağın kalkışıyla birlikte içeride alkış sesleri yükseldi

 

 

Görüntü dökümü

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-Uçağın içinden görüntüler

-Uçağın havalanması

-Alkışlayanlar

-Detaylar

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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