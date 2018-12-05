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- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ OLAYLARLA İLGİLİ DAVA

İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA İstanbul Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor

05 Aralık 2018 19:07

İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA
İstanbul Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.
31\'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılıyor.
Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri  Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi
 
GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜ
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- Adliye önünden detay
- Aile yakınlarından detay
- Adliyeden detay
- Genel ve detaylar 
 
 
 

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