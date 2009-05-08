@ işaretinin sırrı

Internet'in hayatımıza girişiyle birlikte en sık kullandığımız işaret oldu. Peki bu sembolün neredeyse 500 yıllık bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz?



Internet'in hayatımıza girişiyle birlikte en sık kullandığımız işaret oldu. @ işareti günümüzde ingilize "at" (türkçe okunuşu "et") kelimesinin kısaltılması olarak kullanılıyor. Amatör kullanıcılar, şirketler, ünlüler, politikacılar hemen hemen herkes bir e-mail adresi alarak isminin arkasına @ işaretini yerleştirdi. Peki bu sembolün neredeyse 500 yıllık bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz?



@, e-mail adresinin bir parçası olarak ilk kez 1971 yılında Ray Tomlinson tarafından kullanıldı. Bilgisayar mühendisi Tomlinson kendisine gönderdiği ilk elektronik mesajı kısaca ifade etmek için @ işaretini seçti. Peki neden @? Klavyede kimsenin adında kullanılmayan ve karışıklığa yol açmayacak bir işaret aradım diyen Ray Tomlinson @ işaretini bu yüzden kullandığını belirtiyor.



İlk Keşişler mi Kullandı?



Peki bu işaret bilgisayar klavyelerinde nasıl kullanılmaya başlandı?



Dilbilimciler bu noktada ikiye ayrılıyor. Bazılarına göre ilk olarak Ortaçağın başlarında el yazmaları üzerinde çalışan keşişler tarafından kullanıldı. Keşişlerin @ işareti, içinde, tarafına doğru, yanında anlamlarına gelen Latince kelime adi temsil ediyordu. Dilbilimcilerin büyük bir çoğunluğu @ işaretinin daha yakın bir tarihe, 18. yüzyıla ait bir buluş olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre @, o tarihte birim başına verilen fiyatı temsil eden ticari bir semboldü. 5 elma @ 10 peni denildiğinde, 5 elmalık bir birimin 10 peniye satıldığı ifade ediliyordu. Ancak geçen Temmuz ayında İtalyan bir araştırmacı 14. yüzyıla ait bazı ticari Venedik belgelerinde belirgin bir şekilde @ işaretinin kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu belgelerde işaret anfora ya da küpü sembolize eden bir miktar ölçüsü olarak kullanılıyordu.



Giorgio Stabile adlı araştırmacı ayrıca 1492 tarihli bir Latince-İspanyolca sözlükte anforanın bir ağırlık ölçüsü olan arrobaya çevrildiğini keşfetti. Bunların sonucunda @ işareti ticari a olarak 1885'te, yazı makinelerinin ilk örneği olan Underwood'un klavyesindeki yerini aldı. O tarihten yaklaşık 80 yıl sonra da bilgisayar klavyelerine e-mail işareti olarak geçiş yaptı.